مدرب زيمبابوي: القلق سبب الهزيمة.. وكنا أفضل من مصر في الشوط الثاني

أرجع صنداي شيزامجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي سبب هزيمة فريقه أمام مصر إلى القلق والرهبة اللتين أصابا فريقه مع بداية اللقاء.

وقال شيزامجا عقب المباراة: "لم نلعب جيدا في الشوط الأول وبالتحديد في الدقائق الأولى منه بسبب القلق ورهبة البداية".

وتابع "دخلنا لأجواء المباراة تدريجيا وكنا أفضل من منتخب مصر في الشوط الثاني ولكننا لم نستغل الفرص التي صنعناها لنسجل أهدافا".

وأضاف "يجب أن نعمل بشكل أكبر في المباريات المقبلة لتسجيل الأهداف".

وعن هل أثرت أزمة عدم حصول الفريق على مستحقاته المتأخرة في المباراة قال: "لا لم يحدث وقد توصلنا لحل مع اتحاد الكرة والمشكلة انتهت والآن نركز على مشوارنا في البطولة فقط".

وخسر منتخب زيمبابوي من مصر بهدف دون رد يوم الجمعة في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.









































































































































































































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