تريزيجيه: ما يهمنا هو الفوز وليس عدد الأهداف

لم يعر محمود حسن "تريزيجيه" أهمية كبيرة للفوز بهدف واحد على زيمبابوي، طالما تحقق الانتصار.

فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة بي إن سبورت عقب اللقاء: "هدفنا الأول كان تحقيق الفوز، وهذا ما تحقق حتى لو بهدف واحد".

وأضاف "من المهم أن يتحسن الأداء في المباريات المقبلة، وأن نسعد الشعب بقلب البطولة".

صاحب هدف مصر أكمل "اتخذت قراري بالتصويب وقت الهدف، ووفقني الله فيها لأنني لم أتردد. هو تكليل لمجهودي ومجهود الجميع بمن فيه من يومنونا في المعسكر".

ورد تريزيجيه على ملاحظة الجماهير بضعف النتيجة قائلا "من حق الناس أن يتعشموا بتحقيق نتيجة كبيرة، لكننا في المقابل نلعب مباراة صعبة أمام منافس قوي، والأهم هو المكسب مهما كان عدد الأهداف".

وأتم "من المهم الفوز حتى نبلغ التأهل، ثم نبدأ التفكير في تحقيق الفوز أيضا في الأدوار الإقصائية إلى أن نحقق اللقب في النهاية".







































































































































































































ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديموقراطية يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة من البطولة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – مصر تنتصر بركلة الـR2

محمود علاء أفضل لاعب في انتصار مصر على زيمبابوي

بالفيديو - تريزيجيه يسجل أول أهداف كأس إفريقيا.. مصر في المقدمة

بالفيديو – فرصة جماعية خارقة لـ مصر أمام زيمبابوي

بالفيديو والصور – مصر تُبهر إفريقيا بحفل افتتاح كأس الأمم 2019