محمود علاء: توجب أن نسجل أهدافا أكثر.. وهذا سبب تراجعنا في الشوط الثاني

السبت، 22 يونيو 2019 - 00:22

كتب : عاطف شادي

محمود علاء - مصر - زيمبابوي

أبدى محمود علاء مدافع منتخب مصر، سعادته البالغة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

مصر انتصرت على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح المسابقة القارية، وعلاء قدم مباراة مميزة توجها فحصده جائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة المنظمة.

وصرّح مدافع الزمالك بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية لحصد الجائزة، وأكثر سعادة بفوز المنتخب والحصول على دفعة معنوية، نهدف للفوز بالبطولة في النهاية".

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وعن خروجه من حسابات المدرب خافيير أجيري في بداية ولايته، قال علاء: "لم أكن أشعر بالحزن لهذا الاستبعاد، بل حفزت نفسي وعملت على تطوير مستواي وهو ما حدث وقد عدت وصرت أساسيا".

وكان أحمد حجازي زميل علاء في قلب دفاع الفراعنة، قد تعرّض لإصابة في الأنف في نهاية الشوط الأول، لكنه أصر على إكمال المواجهة.

وقال علاء عن ذلك: "من يرتدي قميص منتخب مصر يكون الأفضل في مركزه، وحجازي لاعب رائع، وكذلك محمود الونشي، الكل على قدر المسؤولية".

لاحقا صرّح علاء عبر beIN Sports: "حرصنا على تحقيق الفوز لأجل الجماهير الحاضرة في المباراة منذ الواحدة والنصف ظهرًا".

واعترف: "يجب أن يتحسّن مستوانا وأن نسجل أهدافا أكثر".

وعلّق على تراجع منتخب مصر في الشوط الثاني: "كنا فائزين بهدف دون رد ولم نرد المغامرة حتى لا نستقبل هدفا، أردنا الحفاظ على النتيجة وأن نسيّر المباراة بطريقتنا".

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