خاص فيديو في الجول - اختاروا معنا أجمل هدف في تاريخ منتخب مصر بأمم إفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 14:24

كتب : Filgoal Team

أجمل هدف

تاريخ عامر بالإنجازات. وبطبيعة الحال الأهداف الجميلة أيضا. هل اخترت يوما أجمل هدف لمنتخب مصر في تاريخ كأس أمم إفريقيا؟

هدف محمد زيدان في الكاميرون؟ أو صاروخيته في الجزائر؟ مقصية هاني رمزي في بوركينا فاسو؟ كلها أهداف مبهرة اختارها كُتّاب FilGoal.com.

كُتّاب في الجول اختاروا أجمل هدف لكل منهم رآوه في البطولة، ونطلب منكم أيضا اختيار هدفكم الأجمل أيضا.

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شاهد اختيارات كُتّاب في الجول من هنا.

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