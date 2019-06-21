مدرب زيمبابوي: قادرون على التصدي لصلاح

يرى موتاسا لولويد المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي أن فريقه يستطيع التعامل مع خطورة محمد صلاح نجم مصر قبل مباراة الجمعة في افتتاح كأس إفريقيا 2019.

وقال لولويد عبر قناة تايم سبورتس:"مستعدون للمباراة، نعلم نقاط قوة صلاح ونستطيع إيقافه".

وواصل "لعبنا من قبل أمام جمهور يملأ الملعب، اعتدنا مثل هذه الأجواء".

وأعلن منتخب المحاربين تشكيلته الأساسية التي تواجه الفراعنة في استاد القاهرة بعد ساعات. (طالعها من هنا)

ويأمل فريق زيمبابوي ألا يتكرر تألق صلاح أمامه، فالثلاثية الوحيدة لنجم ليفربول مع منتخب مصر كانت في شباك الأول بتصفيات مونديال 2014.

ومتوقع أن يقود صلاح منتخب مصر يوم الجمعة في بداية النسخة 32 من البطولة القارية.