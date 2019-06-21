مدرب زيمبابوي: قادرون على التصدي لصلاح
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 18:01
كتب : FilGoal
يرى موتاسا لولويد المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي أن فريقه يستطيع التعامل مع خطورة محمد صلاح نجم مصر قبل مباراة الجمعة في افتتاح كأس إفريقيا 2019.
وقال لولويد عبر قناة تايم سبورتس:"مستعدون للمباراة، نعلم نقاط قوة صلاح ونستطيع إيقافه".
وواصل "لعبنا من قبل أمام جمهور يملأ الملعب، اعتدنا مثل هذه الأجواء".
وأعلن منتخب المحاربين تشكيلته الأساسية التي تواجه الفراعنة في استاد القاهرة بعد ساعات. (طالعها من هنا)
ويأمل فريق زيمبابوي ألا يتكرر تألق صلاح أمامه، فالثلاثية الوحيدة لنجم ليفربول مع منتخب مصر كانت في شباك الأول بتصفيات مونديال 2014.
ومتوقع أن يقود صلاح منتخب مصر يوم الجمعة في بداية النسخة 32 من البطولة القارية.
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