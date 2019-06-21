توقع مباريات كأس إفريقيا واربح بلاي ستيشن 4

مسابقة التوقعات لا تتوقف مع FilGoal.com. كأس إفريقيا تنطلق خلال ساعات، والآن تستطيع توقع مبارياتها لتربح جوائز قيمة.

ما عليك سوى تحميل تطبيق مسابقة التوقعات والبدء في توقع نتائج المباريات ومسجلي الأهداف وبقية العناصر.

صاحبا المركزين الأول والثاني، اللذان سيجمعان أكبر عدد من النقاط في كل مباريات كأس إفريقيا، سيربح كل منهما بلاي ستيشن 4.

لن تتوقف الجوائز عند ذلك، أمامك طريقة أخرى لتربح، وهي أن تتوقع مباريات دور المجموعات فقط.

شارك في تحدي مصر 2019 بمسابقة التوقعات، وهو يخص فقط مباريات دور المجموعات للبطولة القارية. مع انتهاء الدور الأول، صاحبا المركزين الأول والثاني في التحدي سيربح كل منهما اشتراكا ساريا لمدة عام في القنوات الرياضية لشبكة beIN.

تستطيع توقع كل مباريات البطولة، وكذلك المشاركة في التحدي الذي يخص فقط دور المجموعات.

هيا ادخل الآن وابدأ توقع مباريات كأس إفريقيا، اضغط هنا للتوقع عن طريق حاسبك.

أو حمل التطبيق على جهاز يعمل بنظام أندرويد من هنا.

أو حمل التطبيق على جهاز يعمل بنظام IOS من هنا.

الآن الساعات لا تمر والقلق يزداد؟ حسنا بإمكانك أن تصبح بطل FilGoal.com كون فريقك والعب فانتازي في الجول لكأس أمم إفريقيا 2019 من هنا.

كما يمكنك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر كأنك أحد اللاعبين في قائمة الفراعنة من هنا.

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