ما هو أجمل احتفال بهدف سجلته داخل الملعب؟ هكذا كان السؤال الموجه لنجوم الكرة المصرية.

نجوم الكرة المصرية اختاروا لـ FilGoal.com أجمل احتفال بأهداف سجلوها داخل الملعب.

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