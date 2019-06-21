خاص نجوم الكرة المصرية يختارون لـ في الجول أجمل احتفال بأهدافهم داخل الملعب

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 15:53

كتب : أحمد العريان

عبد الستار صبري

ما هو أجمل احتفال بهدف سجلته داخل الملعب؟ هكذا كان السؤال الموجه لنجوم الكرة المصرية.

نجوم الكرة المصرية اختاروا لـ FilGoal.com أجمل احتفال بأهداف سجلوها داخل الملعب.

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