تشكيل زيمبابوي - بيليات وموسونا يواجهان مصر وموشيكوي يقود الهجوم

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

زيمبابوي

قبل المباراة بأكثر من خمس ساعات، أعلن منتخب زيمبابوي تشكيلته التي تواجه مصر يوم الجمعة في افتتاح كأس إفريقيا 2019 في استاد القاهرة.

ويدخل فريق المحاربين المباراة بقوته الضاربة ويقوده هدافه نوليدج موسونا، الذي يتم يوم الجمعة 29 عاما، ولاعبه الموهوب كاما بيليات.

وفضل سنداي شيدزامبوا مدرب زيمبابوي الاعتماد في الهجوم على نياشا موشيكوي لاعب داليان ييفانج الصيني.

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وتشكيل زيمبابوي جاء كالتالي:

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي - أليك موديمو - ديفاين لونجا - تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي - مارفيلوس ناكامبا - أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا - موشيكوي - بيليات

وتنطلق البطولة القارية في تمام العاشرة مساء بمباراة مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا أوغندا والكونغو الديموقراطية.

وتدخل زيمبابوي المباراة بتركيز منقوص بعدما ألغى الفريق مرانه يوم الخميس استعدادا للمباراة بسبب اعتراض اللاعبين على عدم حصولهم على مستحقات متأخرة من الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وزيمبابوي تشارك في كأس إفريقيا للمرة الرابعة، ودعت من الدور الأول في المرات الثلاث السابقة.

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