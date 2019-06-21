تشكيل مصر - أحمد أيمن ومحمود علاء أساسيان.. صلاح ومروان يهاجمان زيمبابوي

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي.

مصر تستقبل زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي في أولى مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية.

ويقود تشكيل الفراعنة النجم محمد صلاح هداف الجيل الحالي، في وجود القائد أحمد المحمدي.

ويسجل الثلاثي: محمد الشناوي، ومحمود علاء، وأحمد أيمن منصور، الظهور الأول على الإطلاق في كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

دكة البدلاء: أحمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر جابر - أيمن أشرف - باهر المحمدي - محمود حمدي "الونش" - نبيل عماد "دونجا" - علي غزال - عمرو وردة - وليد سليمان - أحمد حسن كوكا - أحمد علي

طالع تشكيل منتخب زيمبابوي من هـنـا

اقرأ أيضا:

مدرب زيمبابوي: قادرون على التصدي لصلاح

فيديو في الجول - اختاروا معنا أجمل هدف في تاريخ منتخب مصر بأمم إفريقيا

تجوّل داخل غرفة خلع ملابس الفراعنة

توقع مباريات كأس إفريقيا واربح بلاي ستيشن 4

نجوم الكرة المصرية يختارون لـ في الجول أجمل احتفال بأهدافهم داخل الملعب