الهيكل الإداري اكتمل.. ماسارا مديرا رياضيا لـ ميلان

اكتمل الهيكل الإداري لنادي ميلان الإيطالي بإعلان انضمام فريدريك ماسارا مديرا رياضيا بدءا من 1 يوليو المقبل.

ماسارا وفقا لموقع ميلان الرسمي، اعتزل كرة القدم بعدما خاض 221 مباراة وسجل 24 هدفا في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى والثانية، ليعمل مدربا مساعدا في صفوف باليرمو.

في 2011 حصل على رخصة ممارسة عمل المدير الرياضي، ليتم تعيينه في نادي روما بين أغسطس 2017 ومارس 2018 وانضم لجيناسو سونينج الصيني بعدها.

في يونيو 2018 عاد لتولي مهام المدير التقني في روما ثم تولي بشكل مؤقت المدير الرياضي ليرحل بنهاية الموسم المنصرم.

باولو مالديني أبدى سعادته بانضمام ماسارا قائلا: "نحن سعداء ونرحب بماسارا في فريق العمل، نشكره على التحضيرات والجدية والاحترافية التي سوف يضيفها لميلان من أجل استراتيجة النادي في إطار النمو".

إدارة النادي اللومباردي مرت بعدة تغييرات عقب نهاية الموسم وفشل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

رحل المدير الفني جينارو جاتوزو، ومعه البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي.

مُلاك ميلان قررت تجديد الدماء، بالإبقاء على أسطورة النادي باولو مالديني الذي أصبح المدير التقني والتطور الأستراتيجي. (طالع التفاصيل).

كما تم تعيين الكرواتي لاعب الفريق السابق زفونيمر بوبان رئيسا تنفيذيا للنادي، وتم إعلان ماركو جيامباولو مديرا فنيا بعد فسخ تعاقده مع سامبدوريا الإيطالي.

اقرأ أيضا:

مدرب زيمبابوي: قادرون على التصدي لصلاح

فيديو في الجول - اختاروا معنا أجمل هدف في تاريخ منتخب مصر بأمم إفريقيا

تجوّل داخل غرفة خلع ملابس الفراعنة

توقع مباريات كأس إفريقيا واربح بلاي ستيشن 4

نجوم الكرة المصرية يختارون لـ في الجول أجمل احتفال بأهدافهم داخل الملعب