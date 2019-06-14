"معه سنكون قادرين على بناء نادي عصري".. رسميا - مالديني مديرا رياضيا لـ ميلان

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 15:42

كتب : FilGoal

باولو مالديني

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعيين أسطورته باولو مالديني مديرا تقنيا للنادي اللومباردي ضمن خططه للنهوض بالفريق من جديد.

الروسونيري كشف عبر موقعه الرسمي تعيين زفونيمير بوبان كرئيس تنفيذي للنادي لنشاط كرة القدم، فيما سيتولى مالديني مهمة التخطيط والتطوير وسوق التعاقدات على الجانب الكروي.

وأولى مهام مالديني ستكون تقديم خطة لتطوير القطاع الرياضي في النادي، حسبما ذكر الموقع الرسمي، بما يتضمن تمثيل النادي في سوق الانتقالات، وخطط الفريق في معسكر الإعداد ومواجهات الاستعداد للموسم الجديد.

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وقال إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان: "يجسد باولو تلك الجودة والقيم التي هي أساس بناء نادينا. سعيد لوجوده على رأس إدارتنا الرياضية".

وأضاف "معه سنكون قادرين على بناء نادي عصري، يتكون من محترفين من أعلى مستويات الجودة. ستكون رحلة سنعمل معًا لتحقيق مشروع مليء بالتحديات ، وهو ما يتطلب طاقة وتفانيًا كبيرين".

وأتم "واثق من أن باولو سيتمكن من عرض تجربته ورؤيته وقيادته. باولو هو جزء لا يتجزأ من ميلان ويعرف طريق النجاح. سيكون نقطة مرجعية مهمة للجميع".

وسبق لمالديني أن تولى منصب مدير التطوير الاستراتيجي في نادي مدينة ميلانو.

وأعلن ميلان مع نهاية شهر مايو الماضي رحيل جينارو جاتوزو عن منصب المدير الفني للفريق، إضافة إلى ليوناردو المدير الرياضي الذي تولى مالديني المهمة خلفا له.

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