70 غرزة لقائد ديبورتيفو بعد إصابة مروعة.. ويريد المشاركة في مباراة المصير

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 18:10

كتب : FilGoal

أليكس بيرجانتينيوس - ديبورتيفو لاكورونيا

غادر أليكس بيرجانتينيوس قائد فريق ديبورتيفو لاكورونيا المستشفى، بعد خضوعه لجراحة في فمه إثر إصابته المروعة في مواجهة مايوركا.

ديبورتيفو حقق فوزا مهما على ضيفه مايوركا بهدفين دون رد على ملعب ريازور في ذهاب نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني الممتاز مساء أمس الخميس، لكنها لم تكن أفضل أيام القائد بيرجانتينيوس. (طالع التفاصيل)

لاعب وسط ديبورتيفو غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخُل وحشي من مارك بيدرازا لاعب مايوركا، تلقى على إثره الأخير البطاقة الحمراء، وقضى بسببه الأول ليلته في المستشفى.

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بيرجانتينيوس خضع لجراحة شهدت تلقيه 70 غرزة، بعد تعرض شفته السفلية لضرر بالغ مما أجبر الجراح على تقطيبها.

اللاعب ظهر بمعنويات إيجابية خلال مغادرته المستشفى، وكشف بالفعل عن طلبه المشاركة في مباراة الإياب في جزر البليار يوم الأحد المقبل.

اللاعب تلقى زيارة في المستشفى من بيدرازا نفسه، رفقة فيسنتي مورينو مدرب مايوركا، وتشيسكو كامبوس قائد مايوركا.

وصرّح بيرجانتينيوس أثناء مغادرته المستشفى: "بيدرازا أتى لتشجيعي، وقد قمت بطمأنته، لقد واجهت نفس موقفه مع فيرناندو توريس".

وكان توريس قد تعرض لإصابة قوية إثر تدخل من بيرجانتينيوس نفسه خلال مباراة جمعت ديبورتيفو بـ أتليتكو مدريد عام 2017 في الدوري الإسباني.

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