بالفيديو - دموع ودماء في ذهاب نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني

الخميس، 20 يونيو 2019 - 23:55

كتب : إسلام أحمد

ديبورتيفو لاكورونيا وريال مايوركا

دموع ودماء و8 بطاقات ملونة شهدتها مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مايوركا في ذهاب نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني.

اللقاء الذي أقيم على ملعب ريازور معقل ديبورتيفو لاكورونيا انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين قبل مواجهة الأياب.

كارتبيا سجل هدف التقدم للديبور من ركلة حرة بطريقة رائعة في الدقيقة 37، لتتغير الأمور بعد أقل من 5 دقائق.

أخبار متعلقة

لا ليجا يبرز مشاركة لاعبي الدوري الإسباني في أمم إفريقيا رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" تنظم أكبر معرض فى القاهرة على هامش أمم إفريقيا ديبورتيفو يقهر مالاجا ويتأهل إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني الظاهرة رونالدو: أحب صلاح وهازارد ومبابي.. والدوري الإسباني أقوى من الإنجليزي

تدخل عنيف في منتصف الملعب من مارك بيدرازا لاعب مايوركا على أليكس بيرجانتينوس في صراع للحصول على الكرة، انتهى بالتحام قوي انتهى باصطدام حذاء مارك في وجه أليكس.

بيرجانتينوس غرق وجه بلون الدماء إثر التدخل العنيف والذي تطلب نقل اللاعب للمستشفى من أجل تقطيب جراحه وعلى الناحية أخرى بكاء من مارك انتهى بطرد مباشر في الدقيقة 41.

لاعبو ريال مايوركا خاضوا الـ 50 دقيقة المتبقية بعشرة لاعبين، وحاولوا الزود عن مرماه في الدقائق المتبقية فأشهر الحكم 6 بطاقات صفراء للضيوف.

ليحسم كيكي الأمور بهدف في الدقيقة 79 بمقصية مزدوجة مستفيدا من رأسية كارلوس فيرنانديز.

لقاء الإياب سيقام على ملعب إيبوروستار في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لحسم بطاقة التأهل الثالثة للدوري الإسباني الموسم المقبل رفقة أوساسونا وغرناطة.

طالع أيضا

رئيس كاف يدافع عن نفسه ضد اتهامات عائد بث كأس إفريقيا

مصر.. ضد المنطق

اختبر معلوماتك - رتب مدربي كأس إفريقيا وفقا لجنسياتهم

مصري ضمن أكبر 15 لاعبا في كأس إفريقيا

سينما بوسط البلد تعرض مباريات كأس إفريقيا

ريال مايوركا الدوري الإسباني ديبورتيفو لاكورونا

نرشح لكم

أخر الأخبار

6 تغييرات في تشكيل اليابان.. سواريز وكافاني يقودان هجوم أوروجواي 19 دقيقة | أمريكا
ملعب الرعب يجمع الأبطال لبدء مهمة استعادة الكأس الغائبة.. مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم 30 دقيقة | مصر 2019
أبو تريكة للاعبي المنتخب: الثامنة يا أبطال 41 دقيقة | مصر 2019
بفضل أجيري.. 5 لاعبين ينتظرون أمم إفريقيا للخروج من "متاهة كوبر" 57 دقيقة | تقرير في الجول
بالفيديو - دموع ودماء في ذهاب نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني ساعة | أوروبا
خبر في الجول – انتهت الأزمة.. زيمبابوي يخوض لقاء الافتتاح ويتدرب مبكرا قبل مواجهة مصر ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا 3 مفاجأة من العيار الثقيل.. رئيس الوداد: نرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا 4 المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي

قد ينال إعجابك