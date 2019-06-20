أبو ريدة: تنظيم كأس الأمم نظرة مستقبلية لتجهيز الملاعب وعودة الجماهير

عدد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة مكاسب مصر من تنظيم كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو ريدة خلال استضافته بقناة تايم سبورتس "ننظر للمستقبل، فالتجربة الروسية في كأس العالم كانت رائعة، وحاولنا نقل بعض جوانبها في ظل سعينا لإعادة الجماهير وكذلك تجهيز الملاعب أمنيا".

وأضاف "كان هناك محاولات على استحياء من الأهلي والزمالك في ملف الحضور الجماهيري، إلا أن بيع التذاكر إلكترونيا في كأس الأمم تجربة تقبلها الجمهور، وحققت نجاحا كبيرا".

وأشار "في مونديال روسيا تواجد ٥٠ ألف مصري، وجميعهم اشتروا التذاكر إلكترونيا رغم التنقل بين أكثر من مدينة".

واختتم هاني أبو ريدة "كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تقضي على السوق السوداء، لقد تحركنا في كل هذه الاتجاهات خلال ٥ أشهر فقط بينما استغرقت روسيا ٨ سنوات عمل".

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