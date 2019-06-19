الخطيب يحضر مران المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 20:43

كتب : بسام أبو بكر

محمود الخطيب في مران منتخب مصر

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مران منتخب مصر الذي أقيم اليوم الأربعاء في ملعب الكلية الحربية.

ويستعد منتخب مصر للقاء زيمبابوي يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في إطار الجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا 2019.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الخطيب سفيرا للبطولة قبل انطلاق فعالياتها.

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ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

يذكر أن منتخب زيمبابوي كان قد خاض مرانه الذي أقيم اليوم الأربعاء في ملعب السكة الحديد.

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