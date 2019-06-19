رسميا - رحيل إنريكي عن تدريب إسبانيا لأسباب شخصية.. ومساعده بديلا له

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة روبيليس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء رحيل لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن روبيرت مورينو المدرب المساعد لإنريكي سيتولى قيادة إسبانيا خلفا له.

وكشفت صحيفة آس أن رحيل إنريكي عن قيادة منتخب إسبانيا يأتي لأسباب شخصية للمدرب الإسباني.

وكان روبيرت مدربا مساعدا لإنريكي منذ بدايته في سيلتا فيجو وروما وبرشلونة وأخيرا بإسبانيا.

وتولى روبيرت مورينو قيادة إسبانيا في أخر ثلاث مباريات أمام مالطا وجزر فارو والسويد لغياب إنريكي لأسباب خاصة، وفازت إسبانيا بجميع المباريات.

وكانت الصحافة الإسبانية قد ذكرت من قبل أن أوكسانا إبنة إنريكي سبب الغياب بسبب مرضها.

وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو الماضي وقاد الفريق في 10 مباريات بينهم الثلاث مباريات الأخيرة التي لم يحضرها من على مقاعد البدلاء.

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