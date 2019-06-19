مؤتمر أجيري: سنلعب بنفس أسلوبنا أمام زيمبابوي.. وحسمت اسم حارس المرمى

قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إن الفريق بدأ الإعداد منذ 6 يونيو ووصل لمرحلة رائعة للغاية من التحضير الفني والبدني والفريق جاهز تماما لضربة البداية أمام زيمبابوي.

مصر تلتقي مع زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مباريات أمم إفريقيا على استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.

وأشار المدرب المكسيكي خلال المؤتمر الصحفي للقاء "منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في البطولة الإفريقية، أتابعه منذ فترة وأعلم كل كبيرة وصغيرة عنه".

وأضاف "هو فريق قوي والمباراة هامة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب وسنلعب بنفس أسلوبنا في الافتتاح. نحترم المنافس كثيرا وجهزنا أنفسنا جيدا لهذه المواجهة الصعبة التي لا بديل عن الفوز بها".