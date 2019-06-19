مؤتمر أجيري: سنلعب بنفس أسلوبنا أمام زيمبابوي.. وحسمت اسم حارس المرمى
الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 12:22
كتب : عاطف شادي
قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إن الفريق بدأ الإعداد منذ 6 يونيو ووصل لمرحلة رائعة للغاية من التحضير الفني والبدني والفريق جاهز تماما لضربة البداية أمام زيمبابوي.
مصر تلتقي مع زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مباريات أمم إفريقيا على استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.
وأشار المدرب المكسيكي خلال المؤتمر الصحفي للقاء "منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في البطولة الإفريقية، أتابعه منذ فترة وأعلم كل كبيرة وصغيرة عنه".
وأضاف "هو فريق قوي والمباراة هامة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب وسنلعب بنفس أسلوبنا في الافتتاح. نحترم المنافس كثيرا وجهزنا أنفسنا جيدا لهذه المواجهة الصعبة التي لا بديل عن الفوز بها".
وتابع مدرب الفراعنة "فريقي لا يفكر إلا في مواجهة زيمبابوي و٩٠ دقيقة سيخوضها يوم الجمعة. لا نفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب، هدفنا الرئيسي هو الفوز في الافتتاح".
مدرب الفراعنة أكمل "من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل والكل يعلن التحدي، تأكيد أوغندا وزيمبابوي والكونغو رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي وصحي".
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أجيري أوضح "الفريق المصري مثل جميع المنتخبات، و(محمد) صلاح لاعب رائع ويؤدي مثل بقية اللاعبين في المعسكر وملتزم تماما. الكل هدفه واحد وهو الفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة".
المدير الفني شدد على "فرحة الشعب المصري هي هدفي الأساسي في الوقت الحالي، كرة القدم تعني الكثير للشعب".
وعن حارس مصر الأساسي في الافتتاح، أجاب "حسمت اسم حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوي ولكني لن أصرح باسمه حاليا".
أجيري تحدث عن الصعوبات التي واجهته "عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة وعدم انتهاء الدوري يجعل اللاعبين يعانون بدنيا كثيرا".
وأتم "وصول اللاعبين في وقت متأخر هي المشكلة الوحيدة، المساندة موجودة للمنتخب وكل شيء على ما يرام والدولة تساند الفريق بكل قوة".
ويلعب مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا).
وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.
سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.
وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
اختر تشكيل مصر لمواجهة زيمبابوي في الافتتاح:
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