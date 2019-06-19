مؤتمر مدرب زيمبابوي: نبحث عن الأفضل أمام مصر.. وهذا موقف بيليات من المشاركة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 11:07

كتب : عاطف شادي

صنداي تشيزامبو - مدرب زيمبابوي

قال صنداي تشيزامبو المدير الفني لزيمبابوي، إن فريقه تواجد في القاهرة قبل أسبوع تحضيرا للكان الإفريقي، موضحا أنه سيتم غدا تحديد الموقف النهائي لنجم الفريق خاما بيليات بعد إصابته مؤخرا.

زيمبابوي تخوض مهمة صعبة أمام صاحبة الأرض والمستضيف مصر في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 على استاد القاهرة في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل.

وأشار تشيزامبو خلال المؤتمر الصحفي للقاء الافتتاح إلى أن فريقه سيواجه منتخبا قويا للغاية وحصل على لقب البطولة 7 مرات سابقة وبالتالي يمتلك من الخبرة ما يؤهله ليكون منافسا على لقب البطولة بجانب أنه سيلعب على أرضه ووسط جماهيره.

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وأوضح مدرب زيمبابوي أن وصول فريقه إنجاز كبير حققه بالتأهل لكأس أمم إفريقيا في النسخة الحالية.

مضيفا بأنه يبحث عن الأفضل في مواجهة منتخب مصر، و"نعرف جيدا أن منتخب مصر قوي للغاية ويلعب على أرضه ووسط جماهيره".

وأتم المدير الفني "فريقنا تأهل وسط ٢٤ منتخبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا والتأهل يعني أننا سنبحث عن تحقيق نتائج رائعة في البطولة".

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زيمبابوي تصدرت المجموعة السابعة في تصفيات التأهل للبطولة الإفريقية برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

فازوا على ليبريا بثلاثية ثم سقطوا أمامها بهدف نظيف، تعادلوا مع الكونغو 1-1 ثم انتصروا 2-0، انتصروا على الكونغو الديمقراطية 2-1 ثم تعادلا 1-1.

ويلعب مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا).

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

اختر تشكيل مصر لمواجهة زيمبابوي في الافتتاح:

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