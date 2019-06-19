مؤتمر المحمدي: الضغط سيكون قويا في البطولة.. ووجود صلاح يساعدنا على النجاح

قال أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني إن جميع لاعبي الفراعنة على أتم استعداد لخوض البطولة والافتتاح مشيرا إلى أن الحالة المعنوية مرتفعة.

ووعد لاعب أستون فيلا الجماهير المصرية بأن تكون البطولة من نصيب منتخب مصر خاصة وأنها تقام في مصر وأمام الجماهير المصرية.

وأشار المحمدي إلى "أجيري جرب العديد من الخطط أمام غينيا وتنزانيا، والضغط سيكون قويا لأن الفريق سيلعب أمام الجماهير العريضة وعلى الملعب التاريخي استاد القاهرة".

وتابع "المنتخب حقق ٣ بطولات سابقة وفشل في النسخة الأخيرة بعد الوصول للنهائي وسيعمل على التتويج بلقب النسخة الحالية التي تقام على أرض مصر".

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