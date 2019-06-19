مؤتمر المحمدي: الضغط سيكون قويا في البطولة.. ووجود صلاح يساعدنا على النجاح
الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 12:33
كتب : عاطف شادي
قال أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني إن جميع لاعبي الفراعنة على أتم استعداد لخوض البطولة والافتتاح مشيرا إلى أن الحالة المعنوية مرتفعة.
أحمد المحمدي
النادي : أستون فيلا
ووعد لاعب أستون فيلا الجماهير المصرية بأن تكون البطولة من نصيب منتخب مصر خاصة وأنها تقام في مصر وأمام الجماهير المصرية.
وأشار المحمدي إلى "أجيري جرب العديد من الخطط أمام غينيا وتنزانيا، والضغط سيكون قويا لأن الفريق سيلعب أمام الجماهير العريضة وعلى الملعب التاريخي استاد القاهرة".
وتابع "المنتخب حقق ٣ بطولات سابقة وفشل في النسخة الأخيرة بعد الوصول للنهائي وسيعمل على التتويج بلقب النسخة الحالية التي تقام على أرض مصر".
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المحمدي تحدث عن أن مجموعة مصر متوازنة للغاية والافتتاح يكون صعبا دائما "نسعى للفوز ومواصلة المشوار وأن يحقق المنتخب النتيجة والأداء".
المحمدي شدد على أن صلاح واحد من أفضل ٣ لاعبين في العالم ووجوده في المنتخب أمر رائع "نحن ٢٣ لاعبا وجميعنا يلعب كفريق واحد ووجود نجم ليفربول يساعدنا على تحقيق النجاح الدائم في المستقبل".
وعن الفارق بين جيل حسن شحاتة والجيل الحالي أوضح المحمدي "عنصر المحترفين زاد حاليا، والمحترفون لهم بصمة مع أنديتهم ووجودهم مهم للفريق والكل يسعى للوصول إلى اللقب في النهاية يوم ١٩ يوليو المقبل".
المحمدي أتم "الروح المعنوية عالية في المعسكر والكل يؤدي بصورة جيدة والفوز في المباريات الودية أمر جيد ويعطي الثقة للاعبين والجهاز الفني والكل جاهز لضربة البداية ولا توجد مشاكل مطلقا والبداية صعبة وننتظر الجمهور المصري في اللقاء".
ويلعب مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا).
وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.
سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.
وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
اختر تشكيل مصر لمواجهة زيمبابوي في الافتتاح:
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