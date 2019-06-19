رسميا - ووكر يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي عامين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 15:23

كتب : FilGoal

كايل ووكر

أعلن مانشستر سيتي رسميا تمديد تعاقده لاعبه كايل ووكر لمدة عامين تنتهي في 2024.

الدولي الإنجليزي وقع عقدا جديدا مع السماوي ليستمر بين جدران النادي لمدة 5 مواسم ليعبر عن سعادته قائلا: "سعيد بالتوقيع على عقد جديد، اللعب مع سيتي هو كل شيء آملته".

وأضاف "كان قرارا سهلا. أريد التنافس على الألقاب واللعب على أعلى المستويات، وأشعر أنني تطورت كثيرا خلال مسيرتي هنا".

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وأتم "سياسة النادي سواء داخل أو خارج الملعب تتناسب معي بمثالية. واتطلع للاستمرار لـ5 سنوات مقبلة هنا. آمل أن نحقق المزيد من الألقاب".

ووكر انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2017 قادما من توتنام ليحقق مع النادي لقبي دوري إنجليزي ومثلهم في كأس الرابطة إضافة إلى كأس الاتحاد والدرع الخيرية.

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