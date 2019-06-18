خاص بالفيديو – عبد الستار صبري يحكي عن خلافه مع مورينيو.. واتهام البرتغالي بالـ"عنصرية"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - عبد الستار صبري - بنفيكا

يحكي عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق عن خلافه الشهير مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو حينما كان الثنائي يعمل سويا في بنفيكا.

وعن "يا أنا يا مورينيو في بنفيكا" واتهام المدرب الملقب بالاستثنائي بالعنصرية ضد اللاعبين الأفارقة.

كان هذا حديث عبد الستار صبري المتوج بكأس أمم إفريقيا 1998 لـFilGoal.com.

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