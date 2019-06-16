عام أيمن منصور.. هو الوصف الأنسب للإشارة إلى عام 1994 في الكرة المصرية.

لقطتان من أشهر اللقطات في تاريخ الكرة المصرية كان أيمن منصور البطل الأول لهما في عام 1994.

بطل السوبر الإفريقي مع الزمالك أمام الأهلي بتسديدة صاروخية في مرمى أحمد شوبير، وبعد أسابيع يكون المهاجم الأول لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية في ظل غياب حسام حسن.

ليفتتح أيمن منصور أهداف منتخب مصر في نسخة 1994 ويسجل أسرع هدف في تاريخ المسابقة أمام الجابون بعد 22 ثانية.

لذلك كان من الطبيعي أن يكون أيمن منصور هو بطل عام 1994 في الكرة المصرية.

"كيف لي أن ألعب وأقود هجوم منتخب مصر ونصفي الثاني لا يتواجد بجانبي في الملعب.. إنه أمر صعب للغاية".

أيمن منصور.. نجم منتخب مصر والزمالك السابق كان يفكر فقط في الكلمات الماضية وهو يستعد لقيادة هجوم الفراعنة خلال أول مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 1994 في تونس أمام الجابون.

ولم يكن يعلم أيمن منصور أنه سيدخل تاريخ بطولات إفريقيا في هذه المباراة.

هدف في أول مباراة لمنتخب مصر أمام الجابون في الثانية الـ23 جعله صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم إفريقيا.

ما قبل البطولة

منتخب مصر يدخل بطولة أمم إفريقيا 1994 بقائمة بها الكثير من الغيابات أبرزها حسام حسن الموقوف من قبل النادي الأهلي وهو الذي يقود هجوم الفراعنة منذ كأس العالم 1990.

واقعة شهيرة كان بطلها حسام حسن الذي ألقى بقميص الأهلي خلال مواجهة المصري البورسعيدي بعد تعرضه للطرد، ليقرر صالح سليم رئيس القلعة الحمراء وقتها توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 6 شهور على حسام.

ليجد طه إسماعيل المدير الفني لمنتخب مصر وقتها رفقة فاروق جعفر نفسهما في مأزق كبير بسبب غياب حسام حسن.

FilGoal.com تواصل مع أيمن منصور ليحكي عن كواليس تسجيله لأسرع هدف في تاريخ بطولات أمم إفريقيا.

يحكي أيمن منصور عن كواليس ما قبل البطولة ويقول لـFilGoal.com: "كنا نمر بظروف صعبة للغاية في المنتخب وأضف إلى ذلك أن حسام حسن لن يشارك معنا".

وتابع منصور "تعودت على اللعب جوار حسام حسن في هجوم مصر طوال السنوات التي سبقت البطولة وكنا نمثل ثنائيا قويا ومتفاهما للغاية".

وواصل السرد "علاقتي بحسام حسن ليست عادية خاصة أننا كنا نجلس معا في نفس الغرفة خلال معسكرات المنتخب وكان هذا يزيد من التفاهم بيننا في الملعب ولذلك كنت أشعر بحزن شديد بسبب غيابه عن البطولة".

نجم الزمالك أكمل "المهندس هاني أبو ريدة وسمير زاهر رئيس الاتحاد جلسا معي قبل المباراة وطالباني بالتركيز لمساعدة المنتخب وتحقيق الفوز ولكن شعوري بالقلق بسبب غياب حسام حسن كان يغلب علي".

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أسرع هدف ولا يعلم ذلك

وقال أيمن منصور خلال تصريحاته لـFilGoal.com: "قبل المباراة جلس معي طه إسماعيل وفاروق جعفر وأخبراني أن الجميع ينتظر مني قيادة المنتخب بشكل جيد في هذه البطولة وأن الاعتماد الأكبر للجهاز الفني سيكون على مجهودي في الملعب".

بدأت المباراة وركلة البداية من نصيب الجابون الكرة يقطعها منتخب مصر وتصل إلى ياسر ريان الذي يمر من أحد اللاعبين ويرسل عرضية يقابلها أيمن منصور بضربة رأسية رائعة تسكن الشباك وتعلن عن أسرع هدف في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية.

يحكي أيمن منصور عن الهدف لـFilGoal.com: "بدأت المباراة ثم وصلت الكرة إلى ياسر ريان الذي لعبها سريعا داخل منطقة الجزاء لأقابلها بضربة رأسية وأسجل الهدف".

وأضاف "الهدف جعلنا نلعب بثقة وحققنا الفوز على الجابون برباعية".

منتخب مصر فاز على الجابون برباعية دون رد سجلها أيمن منصور ثم أضاف فوزي الجمل الهدف الثاني، وسجل بشير عبد الصمد الهدفين الثالث والرابع.

ويكشف أيمن منصور لـFilGoal.com "سجلت الهدف ولا أدري أنه أسرع هدف في تاريخ البطولة وانتهت المباراة وعدنا إلى فندق الإقامة وهنا فقط أخبروني أنني صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة".

واستطرد "طلبوا مني النزول من غرفتي لمقابلة بعض وسائل الإعلام ومسؤولي الاتحاد الإفريقي ومنظمي البطولة".

وأكمل "وعندما نزلت إلى فناء الفندق تفاجأت بتواجد الكثير من وسائل الإعلام مع منظمي البطولة لتكريمي بعدما سجلت أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا".

الجميع يتحدث عن أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية وصاحبه أيمن منصور، أما ياسر ريان صاحب العرضية فلا أحد يتذكره كثيرا.

وحكى ياسر ريان لـFilGoal.com تفاصيل الهدف التاريخي قائلا: "استلمت الكرة في وسط الملعب وقطعت نصف مسافة الملعب بالكامل ومررت من أحد اللاعبين ثم أرسلت العرضية على رأس أيمن منصور ليضعها في الشباك ويسجل الهدف".

الجناح الطائر السابق للأهلي تابع تصريحاته "أيمن منصور كان المهاجم الأساسي لمنتخب مصر في هذه الفترة وكان يقدم مستوى مميزا للغاية، ولكن باقي المجموعة من اللاعبين في المنتخب لم تتمتع وقتها بالخبرة الكافية للمنافسة في بطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر في هذه البطولة ضم عناصر جيدة ولاعبين مميزين ولكنهم يفتقدون للخبرة والتجانس لذلك خرج المنتخب من الدور الثاني".

تواصل FilGoal.com أيضا مع فاروق جعفر مدرب منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 1944.

واسترجع "ملك النص" ذكرياته مع البطولة وهدف أيمن منصور قائلا: "منصور كان في تلك الفترة أفضل مهاجم في مصر والجهاز الفني كان يضع الرهان عليه للتألق".

واستمر في سرد التفاصيل "كنا نعرف أن مباراة الجابون الأولى سهلة علينا ولذلك طلبنا من اللاعبين ضرورة تسجيل هدف في أول ربع ساعة لتسهيل الأمور على أنفسنا".

ثم جاء وقت الحديث عن الهدف الأسرع في تاريخ البطولة وقال فاروق جعفر: "فقط لُعبت ركلة البداية للمباراة ووصلت الكرة إلى ياسر ريان الذي أرسل عرضية وضعها أيمن منصور في الشباك.. كانت بداية قوية للمنتخب وفزنا برباعية نظيفة".

واختتم حديثه مع FilGoal.com: "في بطولة 1994 المنتخب لم يكن بالقوة الكافية، ولكن أيمن منصور كان أفضل مهاجم في مصر".

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مشوار المنتخب في البطولة

بعد الفوز على الجابون برباعية دون رد، لعب منتخب مصر مباراته الثانية في المجموعة ضد نيجيريا وتعادل سلبيا.

ليتأهل منتخب مصر متصدرا المجموعة والتي كانت تضم 3 منتخبات فقط في هذه البطولة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع نيجيريا ولكن متفوقا على النسور الخضر بفارق الأهداف.

لعب منتخب مصر ضد مالي في دور الـ8 وخسر بهدف دون رد ليودع الفراعنة البطولة.

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