الانتصار المئوي وإنهاء 12 عاما من العجاف في أبرز ما فاتك في كوبا أمريكا

هل شعرت بإقامة كوبا أمريكا؟ قد يكون الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا والأجواء التي تصاحب ما قبل بداية البطولة تجعلك لا تكاد تشعر بإقامة بطولة قارية ينتظرها العالم.

انتهت مباريات الجولة الأولى من كوبا أمريكا 2019، 6 لقاءات والعديد لم يشعر ببدء البطولة القارية والتي اتسمت بقلة عدد الحضور الجماهيري وسوء التصوير والإضاءة.

البرازيل استضافت البطولة الثالثة التي تقام للمرة الثالثة خلال 4 سنوات، ولم تكن أحداث الجولة الأولى مثيرة للدرجة المتوقعة في انتظار ما قد تسفر عنه الجولة الثانية.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز ما جاء في الجولة الأولى من كوبا أمريكا 2019.

أهداف غائبة

قد يكون أهم ما يميز مباريات الجولة الأولى هو عودة بعض اللاعبين أو المنتخبات للتسجيل بعد غياب طويل.

البداية مع منتخب كولومبيا الذي نجح في كسر صيام دام 12 عاما بعدم الفوز على الأرجنتين وتسجيل أول هدف له في شباك التانجو بفضل هدف روجر مارتينيز، الذي انهى 565 دقيقة دون تسجيل لصالح اللوس كافيتيروس.

أوسكار كاردوزو مهاجم باراجواي سجل أول هدف له في كوبا أمريكا بعد غياب دام 4367 عن هدفه الأول والوحيد في تاريخ البطولة.

مهاجم باراجواي سجل هدفا في نسخة 2007 وغاب عن نسختي 2011 و2015 و2016 ، ليصبح صاحب ثاني أطول سلسلة على الإطلاق بين هدفين في البطولة لنفس اللاعب بعد البيروفي فلافيو مايستري الذي سجل بعد 4753 يوما بين نسختي 1991 و2004.

في أورواجواي نجح إدينسون كافاني في هز الشباك خلال البطولة القارية لأول مرة في مسيرته بعدما فشل في التسجيل خلال 11 مباراة سابقة.

كذلك مواطنه لويس سواريز الذي فشل في التسجيل بنسختي 2015 و2016 عاد ليدوّن هدفه الأول منذ نهائي نسخة 2011 في شباك الإكوادور بالجولة الأولى.

تقنية الفيديو

أثارت تقنية الفيديو الكثير من الحبر في البطولة الحالية نظرا لاستخدام التقنية لأول مرة في البطولة القارية، تأخر اتخاذ القرار كان من أبرز سلبيات التقنية في الجولة الأولى.

الاستخدام الأول كان من نصيب فيرناندو ساسيدو لاعب بوليفيا الذي حصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي مع كاسيميرو في المباراة الافتتاحية.

دقيقتان كانت كافيتان لاحتساب ركلة الجزاء الأولى في البطولة والتي سجل منها فيليبي كوتينيو الهدف الأول بعد لمسة يد على مدافع بوليفيا.

مباراة بيرو وفنزويلا شهدت إلغاء هدفان لبيرو بعد العودة لتقنية الفيديو، وكذلك تم إلغاء هدفا لصالح باراجواي أمام قطر.

وبات الإكوادوري جوزيه كينتيرو صاحب أول طرد مباشر باستخدام تقنية الفيديو، بعدما أشهر الحكم له البطاقة الصفراء ثم تحولت لحمراء بسبب ضربه بالمرفق لنيكولاس لوديرو لاعب أوروجواي.

نهاية مبكرة

مشاركة الكولومبي لويس مورييل لم تستمر سوى 14 دقيقة فقط في البطولة بعدما تعرض لإصابة في الركبة بمباراة الأرجنتين.

الاتحاد الكولومبي أعلن إصابته في الركبة ليغيب عن ما تبقى من البطولة.

فيما يغيب ماتياس فيتشينو عن قائمة أوروجواي بسبب إصابة في الدقائق الأخيرة أمام إكوادور، لتنتهي مشاركته بقميص السيلستي مبكرا.

الحضور الجماهيري

مثلما كان البث باهتا، كان الحضور الجماهيري ضعيفا، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن البرازيل حققت 5 مليون يورو كأرباح من تنظيم البطولة من الحضور الجماهيري الذي بلغ 69.7% من سعة الملاعب.

المباراة الافتتاحية شهدت حضور تعدى 47 ألفا، فيما امتلئت سعة ملعب مباراة الأرجنتين وكولومبيا إلى ثلثي المدرجات بحضور 35 ألفا، في مقابل تفاوت الظهور الجماهيري في المباريات المتبقية بين 13 و23 ألفا.

أرقام قياسية

المنتخب البرازيلي وصل إلى الانتصار رقم 100 في تاريخه في بطولة كوبا أمريكا.

هدف نيكولاس لوديرو حمل الرقم 400 لصالح أوروجواي في تاريخ مشاركاتها في كوبا أمريكا.

الأرجنتين تعرضت للمرة الثالثة في تاريخها لخسارة المباراة الافتتاحية في نسخ 1919 و1979 و2019.

قطر حققت ثاني نقطة لقارة آسيا في تاريخها بكوبا أمريكا بعد التعادل مع باراجواي، النقطة الأولى كانت من نصيب اليابان بعد التعادل 1-1 مع بوليفيا في نسخة 1999.

أوروجواي استفادت من أول هدف عكسي في النسخة الحالية بهدف من توقيع من أرتورو مينا وكانت آخر من استفادت من هدف عكسي في نسخة 2016 بفضل هدف واتسون من جامايكا.

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