أيمن أشرف وأحمد منصور.. ماذا قدم ثنائي مصر في وديتي تنزانيا وغينيا

في مباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين اقتسم أيمن أشرف وأحمد أيمن منصور المشاركة مناصفة كل منهما شوط في كل لقاء.

ما حدث ربما يعكس عدم استقرار المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري على اللاعب الأساسي الذي سيشغل مركز الظهير الأيسر للفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019.

فماذا قدم ثنائي منتخب مصر خلال المباريات الودية؟

خلال مباراة تنزانيا بدأ أجيري المباراة بأيمن أشرف فيما شارك أحمد أيمن منصور في الشوط الثاني.

أيمن أشرف بلغت نسبة دقة تمريراته 92% إذ أنه مرر 33 مرة بشكل صحيح من أصل 36 تمريرة.

وتقدم أيمن كثيرا للأمام لإرسال العرضيات وأرسل اثنتين ناجحتين من أصل أربعة.

لم يقم بالمراوغة سوى مرة واحدة وفشل في العبور بالكرة، واستخلص الكرة لنفسه أربع مرات وفقدها مرتين.

وسدد أيمن الكرة مرة واحدة على مرمى تنزانيا بشكل صحيح.

خريطة أيمن توضح اهتمامه خلال لقاء تنزانيا بالشق الهجومي كثيرا في ظل عدم ضغطه دفاعيا من نجوم تايفا.

أما أحمد أيمن منصور فبلغت نسبة دقة تمريراته 88% بعدما مرر الكرة 30 مرة بشكل صحيح من أصل 34.

وأرسل لاعب المنتخب المصري ثلاث عرضيات منهم واحدة فقط صحيح ولم يقم بالمراوغة ولا مرة.

الشيء الجيد لأحمد أيمن منصور إنه لم يفقد الكرة ولا مرة ضد تنزانيا واستخلصها ست مرات.

ولكنه لم يكن له أي محاولات على مرمى تنزانيا.

أمام غينيا

في اللقاء الودي الثاني لمنتخب مصر أمام غينيا عكس أجيري الموقف وبدأ بأحمد أيمن منصور ودفع بأيمن أشرف في الشوط الثاني.

نسبة دقة تمريرات أحمد أيمن منصور انخفضت عن اللقاء الأول وكذلك عدد تمريراته إذ بلغت تلك المرة 78% بعدما مرر الكرة 14 مرة بشكل صحيح من أصل 18.

ومرة أخرى لم يقم بأي مراوغة خلال مواجهة غينيا وفقد الكرة مرة واحدة واستخلصها خمس مرات.

ولم يكن له أي محاولات على مرمى الخصم.

أما بالنسبة لأيمن أشرف فعدد تمريراته انخفض كذلك وبالتالي نسبة دقتها إذ مرر 13 مرة بشكل صحيح من أصل 17 بنسبة دقة بلغت 77%.

لم يكن هناك أي مراوغة من قبل أيمن أشرف في المباراة واستخلص الكرة أربع مرات ولم يفقدها ولا مرة.

وعلى عكس اللقاء الأول لم يكن له أي محاولة على المرمى.

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