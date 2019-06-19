مدرب ناميبيا يحذر المغرب وكوت ديفوار: الكلاب الصغيرة لها أسنان

وجه ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا تحذيرا قويا للمنتخبات الكبرى التي تتواجد معه في المجموعة قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتتواجد ناميبيا في المجموعة الرابعة رفقة المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وقال مانيتي في تصريحات لموقع ناميبيان يوم الأربعاء: "أود أن أذكر المنتخبات الكبرى في المجموعة أن الكلاب الصغيرة لها أسنان أيضا".

وكان قد أوضح قبل أيام "قادرون على مفاجأة إفريقيا. لا يمكننا الانتصار حتى تنطلق البطولة".

وأكمل حديثه قائلا: "هدفنا الأول الآن هو الانتصار على المغرب في اللقاء الأول، وبعدها ستكون حدودنا هي السماء. لا حدود لطموحنا".

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وانتصر منتخب ناميبيا وديا على منتخب غانا بهدف دون مقابل قبل السفر إلى القاهرة.

وينطلق مشوار منتخب ناميبيا بمواجهة منتخب المغرب يوم الأحد المقبل في الرابعة والنصف عصرا على ملعب السلام.

وبعدها يلعب منتخب ناميبيا أمام جنوب إفريقيا في الـ 28 من نفس الشهر، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كوت ديفوار في الأول من الشهر المقبل.

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