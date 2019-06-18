خاص بالفيديو - صبري يحكي لـ في الجول عن قصة كوميدية مع حسام حسن "الحماسي"
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 15:40
كتب : FilGoal
تحدث عبد الستار صبري مع FilGoal.com عن نجم المنتخب المصري الأسبق حسام حسن والدور الذي لعبه مع الفراعنة في أمم إفريقيا 98.
وشدد عبد الستار على إضافته للقوة والحماس داخل الملعب ورغبته الدائمة في تسجيل الأهداف.
شاهد حكاية صبري الرائعة عن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق.
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