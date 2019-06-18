تحدث عبد الستار صبري مع FilGoal.com عن نجم المنتخب المصري الأسبق حسام حسن والدور الذي لعبه مع الفراعنة في أمم إفريقيا 98.

وشدد عبد الستار على إضافته للقوة والحماس داخل الملعب ورغبته الدائمة في تسجيل الأهداف.

شاهد حكاية صبري الرائعة عن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق.