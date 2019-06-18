تحدث الصقر وعميد لاعبي العالم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن اشتراكه بشكل مفاجئ أمام رواندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 رغم عدم الاعتماد عليه في البداية وقرار حسن شحاتة المدير الفني بالبدء بمحمد أبو تريكة.

وعن خوض المباراة دون إجراء عمليات الإحماء التقليدية وتأثير الصيام عليه هذه كانت أحد القصص لأحمد حسن رفقة الفراعنة.

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