خاص بالفيديو – أحمد حسن يحكي عن قرار مفاجئ من حسن شحاتة أمام رواندا بسبب أبو تريكة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 18:45

كتب : FilGoal

أحمد حسن

تحدث الصقر وعميد لاعبي العالم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن اشتراكه بشكل مفاجئ أمام رواندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 رغم عدم الاعتماد عليه في البداية وقرار حسن شحاتة المدير الفني بالبدء بمحمد أبو تريكة.

وعن خوض المباراة دون إجراء عمليات الإحماء التقليدية وتأثير الصيام عليه هذه كانت أحد القصص لأحمد حسن رفقة الفراعنة.

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أحمد حسن مصر مصر 2019

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