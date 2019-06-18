اختر التشكيل التاريخي للعرب في كأس إفريقيا

ماذا لو أتيح لك أن تكون منتخبا تاريخيا للعرب في كأس أمم إفريقيا، من ستختار؟ محمود الخطيب أم طارق ذياب أم رابح ماجر أم عزيز بودربالة، أم غيرهم الكثير؟

أساطير بلاد لغة الضاد أمامك، كون من بينهم فريق أحلامك.

FilGoal.com يضع بين أيديك قائمة كاملة بأبرز نجوم العرب الذين تألقوا في بطولة القارة السمراء.

ضع نفسك كمدرب لهذا المنتخب التاريخي واختر أفضل العناصر التي كان لها تأثيرا واضحا في أمم إفريقيا.

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