اختر التشكيل التاريخي للعرب في كأس إفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 16:31

كتب : FilGoal

نجوم العرب في أمم إفريقيا

ماذا لو أتيح لك أن تكون منتخبا تاريخيا للعرب في كأس أمم إفريقيا، من ستختار؟ محمود الخطيب أم طارق ذياب أم رابح ماجر أم عزيز بودربالة، أم غيرهم الكثير؟

أساطير بلاد لغة الضاد أمامك، كون من بينهم فريق أحلامك.

FilGoal.com يضع بين أيديك قائمة كاملة بأبرز نجوم العرب الذين تألقوا في بطولة القارة السمراء.

ضع نفسك كمدرب لهذا المنتخب التاريخي واختر أفضل العناصر التي كان لها تأثيرا واضحا في أمم إفريقيا.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - صبري يحكي لـ في الجول عن قصة كوميدية مع حسام حسن

أوغندا.. لتفادي "خطيئة كبرى" وتجاوز عقود من الانهيار

اختبر معلوماتك -رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب تونس

مدن كرة القدم: الإسكندرية

تعرف على أرقام قمصان وأسماء نجوم مصر في أمم إفريقيا 2019

روهر: هدفنا الأساسي المربع الذهبي.. الجميع في نيجيريا ينتظر الكأس

منتخب العرب التاريخي مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

كل مخاوف 2017 تندثر قبل 2019.. ولكن لدى منتخب مصر مشاكل جديدة 13 دقيقة | مصر 2019
رودريجو: لا أريد أن أكون "نيمار" ريال مدريد 29 دقيقة | أوروبا
من هنا بدأ كل شيء.. رسميا – أفيلاي يعود لـ آيندهوفن 37 دقيقة | أوروبا
أحمد بلال يختار لـ في الجول تشكيل مصر أمام زيمبابوي.. من يجاور حجازي 40 دقيقة | مصر 2019
بالفيديو – أحمد حسن يحكي عن قرار مفاجئ من حسن شحاتة أمام رواندا بسبب أبو تريكة ساعة | مصر 2019
العشري: منتخب مصر سيخوض أمم إفريقيا بـ99% من تشكيل كوبر ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 3 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 4 قوائم أمم إفريقيا - أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي سموحة

قد ينال إعجابك