خاص أحمد بلال يختار لـ في الجول تشكيل مصر أمام زيمبابوي.. من يجاور حجازي
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 19:06
كتب : أحمد شاكر
من يبدأ في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019؟ أحمد بلال مهاجم الأهلي والفراعنة السابق يجيب.
وقال بلال لـFilGoal.com: "أعتقد أن التشكيل متاح أمام الجمهور ومعروف للجميع بشكل كبير".
وجاءت اختيارات أحمد بلال في حديثه لـFilGoal.com كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في الدفاع: أيمن أشرف- باهر المحمدي- أحمد حجازي- أحمد المحمدي
في الوسط الدفاعي: محمد النني- طارق حامد
في الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه"- عبد الله السعيد- محمد صلاح
في الهجوم: مروان محسن
أنت أيضا يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر قبل خوض مواجهة زيمبابوي، شاركنا اختيارك.
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