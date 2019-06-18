من يبدأ في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019؟ أحمد بلال مهاجم الأهلي والفراعنة السابق يجيب.

وقال بلال لـFilGoal.com: "أعتقد أن التشكيل متاح أمام الجمهور ومعروف للجميع بشكل كبير".

وجاءت اختيارات أحمد بلال في حديثه لـFilGoal.com كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- باهر المحمدي- أحمد حجازي- أحمد المحمدي

في الوسط الدفاعي: محمد النني- طارق حامد

في الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه"- عبد الله السعيد- محمد صلاح

في الهجوم: مروان محسن

أنت أيضا يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر قبل خوض مواجهة زيمبابوي، شاركنا اختيارك.