محمد فضل يكشف أماكن مشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية

كشف محمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية، أنه من المقرر وجود منطقتين للمشجعين خلال فترة البطولة، لمشاهدة المباريات.

وسوف تبدأ بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 يوم الجمعة المقبلة بلقاء مصر وزيمبابوي.

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