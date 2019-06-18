محمد فضل يكشف أماكن مشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا

كشف محمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية، أنه من المقرر وجود منطقتين للمشجعين خلال فترة البطولة، لمشاهدة المباريات.

وسوف تبدأ بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 يوم الجمعة المقبلة بلقاء مصر وزيمبابوي.

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