لاعب وسط تونس: لا يوجد أي منتخب سهل المنال في أمم إفريقيا

يؤمن إلياس السخيري لاعب وسط منتخب تونس بأن بطولة الأمم الإفريقية 2019 لن تشهد مشاركة أي منتخب ضعيف.

وانتصر منتخب تونس على منتخب بوروندي بهدفين مقابل هدف في آخر الاستعدادات للنسور في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تنطلق الجمعة المقبل حتى 21 يوليو المقبل.

وقال السخيري في تصريحات أبرزتها إذاعة نسمة التونسية: "أكدت المباراة الودية ضد بوروندي أنه لا وجود لمنتخب سهل المنال في إفريقيا وهذا ما يملي علينا التحلي بالتركيز التام في البطولة".

وأضاف "علينا الاستفادة من الصعوبات التي واجهناها أمام بوروندي من اجل اصلاح الأخطاء في الأيام القليلة التي باتت تفصلنا عن كاس أمم إفريقيا".

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويبدأ المنتخب التونسي مشواره في البطولة بمواجهة أنجولا يوم الاثنين المقبل في السابعة مساءً على ملعب السويس.

بعدها يلعب منتخب تونس أمام مالي ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا في الثاني من شهر يوليو.

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