مدرب تونس: جاهزون لخوض أمم إفريقيا رغم الصعوبات التي سنواجهها

يعلم آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس مدى الصعوبات التي سيواجهها فريقه في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وانتصر منتخب تونس على منتخب بوروندي بهدفين مقابل هدف في آخر الاستعدادات للنسور في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تنطلق الجمعة المقبل.

وقال آلان جيريس في تصريحات أبرزتها إذاعة نسمة: "تحقيق الفوز في المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى مصر لخوض البطولة يعد أمرا إيجابيا للغاية لاسيما على

المستوى الذهني".

وأضاف "لقد واجهنا منتخب بوروندي العنيد وهو مثال للصعوبات التي سوف نواجهها في البطولة".

وأردف "قدمنا أمام منتخب بوروندي مباراة طيبة عززت ثقة اللاعبين في إمكانياتهم بعد الانتصار على وصيف بطل العالم منتخب كراوتيا ولهذا فنحن جاهزون لدخول غمار كاس أمم إفريقيا في أفضل الأحوال".

وأتم المدرب الفرنسي "لقد منحنا فرصة لكل اللاعبين خلال المباريات الودية حتى نقف على جاهزيتهم والتي ستجعلنا نختار أفضل العناصر في المباراة الاولى ضد أنجولا".

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويبدأ المنتخب التونسي مشواره في البطولة بمواجهة أنجولا يوم الاثنين المقبل في السابعة مساءً على ملعب السويس.

بعدها يلعب منتخب تونس أمام مالي ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا في الثاني من شهر يوليو.

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