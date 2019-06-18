تقرير: مهاجم المغرب المستبعد يضع أسود الأطلس في ورطة كبيرة

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لاستبدال المهاجم المستبعد عبد الرزاق حمد الله بكريم باعدي، حسب تقارير مغربية.

فقد أعلن المنتخب المغربي الأسبوع الماضي استبعاد حمد الله بسبب الإصابة، وهو عكس ما أوضحه هداف الدوري السعودي بفيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر تقرير موقع سبور 360 المغربي أن اتحاد الكرة هناك قرر تأجيل طلب تغيير حمد الله بلاعب حسنية أغادير، بسبب التخوف من طلب الاتحاد الإفريقي بضرورة إخضاع حمد الله للفحوصات الطبية للتأكد من إصابته.

وأضاف التقرير أن مهاجم النصر السعودي وضع اتحاد الكرة المغربي في ورطة كبيرة، بسبب نشر فيديو يخضع فيه لتدريبات عنيفة، الأمر الذي ينفي خبر إصابته، ويكذب اتحاد الكرة بخصوص أسباب مغادرته لتجمع أسود الأطلسي.

ويبحث اتحاد الكرة المغربي عن صيغة لإقناع الاتحاد الإفريقي بتغيير حمد الله بباعدي، علما أنه فضل تأجيل تقديم الطلب إلى حين سفر الأسود إلى مصر، تفاديا لطلب إحضار حمد الله رفقة بعثة الأسود لفحصه من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كان باتريس بوميل مساعد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب قد رفض التعليق على استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله قبل أيام من انطلاق بطولة أمم إفريقيا الجمعة المقبل في مصر.

وقال بوميل للصحفيين إن المنتخب المغربي يضم عدة مهاجمين متميزين كخالد بوطيب ويوسف النصيري وسفيان بوفال.

بداية القصة

تقارير مغربية عديدة ذكرت صباح الخميس الماضي أن حمد الله غادر معسكر المنتخب بسبب غضبه من الطريقة التي يتعامل بها من قبل اللاعبين القدامي في المنتخب.

لكن موقع الاتحاد المغربي لكرة القدم أوضح عصر الخميس أن انضمام باعدي للقائمة جاء لتعويض غياب حمد الله المصاب على مستوى الظهر والفخذ، والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب الوطني أنه لن يستطيع استكمال المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في هذه البطولة.

وحسب طبيب المنتخب عبد الرزاق هيفتي، فأن حمد الله كان سيخضع لفحوصات دقيقة يوم الجمعة الماضي، لكن حمد الله نشر مقطع فيديو وهو يتدرب بقوة ليؤكد أنه لم يتعرض للإصابة.

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