ماركا: رودري أخبر أتليتكو مدريد بقراره الرحيل.. سيتي الأقرب لضمه

يبدو أن رحيل لاعب الوسط الإسباني رودريجو هيرنانديز "رودري" من صفوف أتليتكو مدريد بات مسألة وقت ليس أكثر.

الدولي الإسباني أخبر ناديه بقراره الرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس حيث يفاضل بين الانتقال إلى مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ، حسبما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن رودري أخبر جيل مارين، المدير التنفيذي لأتليتكو، بقراره بدء مشروع رياضي جديد خلال الفترة المقبلة.

"القرار رياضي بحت" وفقا لتعبير ماركا التي أشارت إلى أن المدرب دييجو سيميوني حاول شخصيا الإبقاء على اللاعب ولكنه لم ينجح في ذلك.

رودري يفاضل بين عرضين من سيتي وبايرن وإن كان مشروع السماوي رفقة مواطنه بيب جوارديولا يقنعه بشكل كبير

ويعتبر البعض رودري، الذي انتقل لصفوف أتليتكو قادما من فياريال مقابل 20 مليون يورو، خليفةً لسيرخيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، في المنتخب الإسباني.

وأتم التقرير أنه رغم امتداد عقد رودري مع الروخيبلانكوس حتى 2023 إلا أن نادي العاصمة الإسبانية لن يفرط في خدماته إلا مع دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ 70 مليون يورو.

مانشستر سيتي حاول في وقت سابق التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس، إلا أن الأخير فضل الانضمام إلى صفوف برشلونة لمدة 5 سنوات بدءا من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو.

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