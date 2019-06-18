تقرير فرنسي - تحفظ شرطة مكافحة الفساد على بلاتيني بسبب مونديال 2022

تحفظت شرطة مكافحة الفساد الفرنسية على ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي الأسبق كجزء من التحقيق بسبب كأس العالم 2022 المقرر إقامته بقطر.

ونقلت صحيفة فرانس فوتبول من "ميديا بارت" أنه تم احتجاز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه لوجود شبهة فساد في فوز قطر بتنظيم مونديال 2022.

وأشار التقرير إلى أن تهمة الفساد تعود لمشاركة بلاتيني في منح قطر شرف تنظيم مونديال 2022.

وأوضح التقرير أنه تم وضع بلاتيني في الحجز في مقر مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية.

وكانت هناك شكوك حول منح قطر تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وكانت هناك تصريحات سابقة من جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" عن ذلك وكشف فيه منح قطر تنظيم المونديال بعد تدخل من جانب نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت لدى ميشيل بلاتيني.

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