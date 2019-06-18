تقرير فرنسي - تحفظ شرطة مكافحة الفساد على بلاتيني بسبب مونديال 2022

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 10:57

كتب : FilGoal

ميشيل بلاتيني

تحفظت شرطة مكافحة الفساد الفرنسية على ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي الأسبق كجزء من التحقيق بسبب كأس العالم 2022 المقرر إقامته بقطر.

ونقلت صحيفة فرانس فوتبول من "ميديا بارت" أنه تم احتجاز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه لوجود شبهة فساد في فوز قطر بتنظيم مونديال 2022.

وأشار التقرير إلى أن تهمة الفساد تعود لمشاركة بلاتيني في منح قطر شرف تنظيم مونديال 2022.

أخبار متعلقة

بالفيديو - قطر تعود من بعيد وتخطف تعادلا مثيرا أمام باراجواي في كوبا أمريكا قطر وضيف جديد يشاركان في كوبا أمريكا 2020 قطر واليابان في كوبا أمريكا.. ماذا فعلت المنتخبات المدعوة سابقا؟ فيديو - قطر تخسر أمام البرازيل وديا استعدادا لـ كوبا أمريكا

وأوضح التقرير أنه تم وضع بلاتيني في الحجز في مقر مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية.

وكانت هناك شكوك حول منح قطر تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وكانت هناك تصريحات سابقة من جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" عن ذلك وكشف فيه منح قطر تنظيم المونديال بعد تدخل من جانب نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت لدى ميشيل بلاتيني.

اقرأ أيضا:

الخنيسي يخرج على نقالة وساسي يشارك 66 دقيقة.. تونس تقهر بوروندي

زامبيا ٩٣.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم

عودة للعمل مع حسام حسن؟ مصدر من المصري لـ في الجول: سموحة طلب ضم جريندو

عبد الستار صبري يروي كيف فاز بالرهان أمام شمايكل وأوقع رونالدو في حبه بلمسة واحدة

مران الزمالك – الظهور الأول لـ عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد

مونديال 2022 قطر بلاتيني

نرشح لكم

أخر الأخبار

روهر: هدفنا الأساسي المربع الذهبي.. الجميع في نيجيريا ينتظر الكأس 11 دقيقة | مصر 2019
السلحدار ينضم للجهاز الفني بالإسماعيلي 12 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - دورتموند يجدد تعاقد فافر حتى 2021 23 دقيقة | أوروبا
منتخب مصر يؤدي مرانه على ملعب الكلية الحربية 51 دقيقة | مصر 2019
أوغندا.. لتفادي "خطيئة كبرى" وتجاوز عقود من الانهيار ساعة | مصر 2019
تقرير هولندي: زياش مطلوب من ثنائي إيطاليا.. وأياكس حدد سعره ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 3 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 4 قوائم أمم إفريقيا - أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي سموحة

قد ينال إعجابك