جناح نابولي جاهز للمشاركة مع الجزائر في أمم إفريقيا

أصبح الجزائري آدم وناس جناح نابولي جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد تعافيه من الإصابة.

وشهد تدريب الفريق الأخير في قطر قبل السفر إلى مصر مشاركة وناس مع زملاؤه بعد تعافيه من إصابة في قدمه، حسب جريدة الهداف الجزائرية.

وخاض وناس كافة مراحل التدريب وهو ما يؤكد على تعافيه نهائيا وجاهزيته لكأس إفريقيا، ما جعل المدرب جمال بلماضي يتنفس الصعداء.

يذكر أن اللاعبين الأساسيين اللذين خاضوا مباراة مالي الودية يوم الأحد اكتفوا بحصة استرخائية.

الجزائر ستواجه السنغال وكينيا وتنزانيا ضمن المجموعة الثالثة للبطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

قبل أيام، نشر اتحاد الكرة الجزائري بیانا أوضح فیه "تلقى متوسط میدان المنتخب الوطني آدم وناس إصابة خفیفة بعد احتكاكه بأحد زملائه خلال الحصة التدريبیة".

وأضاف البيان "وأظهرت المعاينة الأولیة من طرف طبیب المنتخب أن إصابة اللاعب ليست خطیرة غیر أنه سیخضع لفحوصات إضافية لاحقا".

بينما أوضح جمال بلماضي المدير الفني للفريق في تصريحات لشبكة beIN sports أن إصابة آدم وناس ليست خطيرة ولن يتم استبعاده من القائمة

ويستهل منتخب الجزائر كأس الأمم بمواجهة كينيا، قبل مباراة القمة ضد السنغال والجولة الثالثة ضد تنزانيا.

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