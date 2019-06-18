بالفيديو - حملة الدفاع عن اللقب بدأت بنجاح.. تشيلي تضرب اليابان برباعية في كوبا أمريكا

عبر منتخب تشيلي أولى خطواته للدفاع عن لقب بطولة كوبا أمريكا بنجاح وحقق فوزا عريضا على اليابان برباعية دون رد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد تشيلي اليابان

ويحمل منتخب تشيلي لقب كوبا أمريكا من النسختين الماضيتين أعوام 2015 و2016، والآن يبدأ رفاق أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال حملة الدفاع عن الكأس خلال البطولة المقامة حاليا في البرازيل.

أما منتخب اليابان يظهر في كوبا أمريكا للمرة الثانية في التاريخ. خلال النسخة الحالية من البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا لأول مرة.

رباعية تشيلي جاءت عن طريق إيريك بولجار وأليكسيس سانشيز، وثنائية للمهاجم إدواردو فاراجاس.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الجانبين ورغم سيطرة تشيلي على اللعب إلا أن الخطورة على مرمى الساموراي كانت قليلة.

إلا أن ضغط تشيلي أصفر عن الهدف الأول الذي سجله لاعب الوسط إيريك بولجار في الدقيقة 41 بضربة رأسية قوية بعد عرضية من ركلة ركنية.

وكاد أياسي يويدا مهاجم اليابان أن يسجل هدف التعادل لبلاده بعدما استغل خطأ في دفاع تشيلي وانفرد بالمرمى ومر من الحارس قبل أن يسدد خارج الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف المهاجم فاراجاس الهدف الثاني لحامل اللقب بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

مرة أخرى أهدر أياسي يويدا فرصة سهلة لليابان أمام مرمى تشيلي عندما وصلت له كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة خارج الملعب.

وجاء الدور على أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد ليسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده تشيلي بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 82.

وبعد دقيقة واحدة استغل فاراجاس خطأ دفاع اليابان وخروج الحارس ليضع الكرة في المرمى ويكمل رباعية حامل لقب كوبا أمريكا في شباك الساموراي.

بهذه الرباعية يتصدر تشيلي المجموعة الثالثة مناصفة مع أوروجواي الذي فاز على الإكوادور برباعية نظيفة أيضا.







































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