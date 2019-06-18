استقالة رئيس قطاع الناشئين في الإسماعيلي

تقدم سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين في الإسماعيلي باعتذار لإبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيس للقطاع.

وجاء اعتذار سيد عبد الرازق "بازوكا" لظروف صحية ألمت به مؤخرا، وفقا لما نُشر على الموقع الرسمي للإسماعيلي.

وقبل إبراهيم عثمان رئيس النادي الاعتذار خلال الجلسة التي جمعته مع رئيس القطاع صباح اليوم، وقدم له كل الشكر على مجهوده خلال الفترة الماضية.

وشكر رئيس الإسماعيلي، "بازوكا"، على مساهمته في نهوض قطاع الناشئين والمساهمة في إعادته لسابق عهده باعتبار المصدر الأساسي للفريق الأول.

ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة الإسماعيلي عن البديل الأنسب لـ"بازوكا" خلال الفترة المقبلة من أجل تولي المهمة تحضيرا للموسم الجديد.

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