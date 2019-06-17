مدرب ناميبيا: قادرون على مفاجأة إفريقيا.. هدفنا الفوز أمام المغرب في بداية المشوار

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 21:55

كتب : FilGoal

ريكاردو مانيتي - مدرب ناميبيا

يؤمن ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا بقدرات منتخب بلاده على صنع "المفاجأة" في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.

بطولة أمم إفريقيا 2019 تنطلق في العاشرة مساءً يوم الجمعة على استاد القاهرة بمواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي.

وقال مدرب ناميبيا: "معسكر المنتخب في دبي كان مثاليا وساعدنا كثيرا لأنه جاء في درجة حرارة مرتفعة مثلما ستكون البطولة".

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وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للاتحاد الناميبي "نحن الفريق الأقل حظوظا لتحقيق الانتصارات، وهذا يعطينا الدافع لبذل المزيد والمزيد من الجهد استعدادا للبطولة".

وواصل "مباراة غانا الودية منحتنا الكثير من الثقة قبل لقاء المغرب. ونحن الآن متفائلون بقدرتنا".

وتابع "قادرون على مفاجأة إفريقيا. لا يمكننا الانتصار حتى تنطلق البطولة".

وأكمل حديثه قائلا: "هدفنا الأول الآن هو الانتصار على المغرب في اللقاء الأول، وبعدها ستكون حدودنا هي السماء. لا حدود لطموحنا".

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وانتصر منتخب ناميبيا وديا على منتخب غانا بهدف مقابل لا شيء، وتستعد بعثة المنتخب للطيران إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

منتخب ناميبيا في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وينطلق مشوار منتخب ناميبيا بمواجهة منتخب المغرب يوم الأحد المقبل في الرابعة والنصف عصرا على ملعب السلام.

وبعدها يلعب منتخب ناميبيا أمام جنوب إفريقيا في الـ 28 من نفس الشهر، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كوت ديفوار في الأول من الشهر المقبل.

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