خاص أيمن يونس لـ في الجول: أعتقد أن هذه ستكون اختيارات أجيرى أمام زيمبابوي.. وفرصة لوليد سليمان

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 17:49

كتب : FilGoal

أيمن يونس

"أهم شيء في الوديتين هو التعامل بين اللاعبين وخافيير أجيري ومعرفة كيف يؤدي كل منهم في المراكز المختلفة" هكذا علق أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على وديتي منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2019.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في العرس الإفريقي يوم الجمعة المقبلة حينما يواجه زيمبابوي في استاد القاهرة في لقاء الافتتاح لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث أيمن يونس لـFilGoal.com قائلا: "النتائج التي تحققت أمام تنزانيا وغينيا مقبولة بعيدا عن الأداء فهي كانت لاختبار بعض أفكار المدرب".

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وواصل "الشوط الثاني في لقاء غينيا كان مبشرا خاصة عقب مشاركة محمد صلاح فهو يبث الخوف في أنفس أي فريق وكذلك تريزيجيه وعبد الله السعيد وظهور مروان محسن بشكل جيد كان شيء مطمئن".

وعن اختياره لتشكيل منتخب مصر رفض أيمن يونس اختيار تشكيل معين وبرر "ليس من المهم أن يختار أي شخص التشكيل ففي النهاية الأمر في يد أجيري فقط".

قبل أن يستدرك "لكنني أستطيع تخمين التشكيل الذي سيدفع به ضد زيمبابوي".

وأوضح أيمن يونس "هو أعلن كثيرا أن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي وكذلك أحمد حجازي ويفاضل بين محمود علاء وباهر المحمدي لمجاورته والأقرب سيكون علاء".

وتابع "في الناحية اليمنى سيتواجد أحمد المحمدي وأيمن أشرف في الناحية اليسرى، وفي الوسط سيتواجد محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد وأمامهم محمد صلاح وتريزيجيه ومروان محسن".

وأتم أيمن يونس "خلال أحداث المباريات يمكن أن نرى محمد صلاح يلعب كمهاجم صريح ويأتي وليد سليمان بدلا منه في مركز كجناح أيمن".

أنت أيضا يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمنتخب مصر قبل خوض مواجهة زيمبابوي، شاركنا اختيارك.

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