إيمانويل أمونيكي يتوقع حضور الجماهير المصرية لمباريات تنزانيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 18:01

كتب : FilGoal

مراسم قرعة أمم إفريقيا

يعتقد النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن الجماهير المصرية ستدعم فريقه في كأس الأمم الإفريقية بسبب ارتباطها به منذ أن لعب بقميص الزمالك في تسعينات القرن الماضي.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا على أرض مصر يوم الجمعة.

وقال أمونيكي في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي: "أنا سعيد حقًا للمجيء إلى القاهرة لأنها بمثابة بيتي الثاني".

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وأضاف "بالتأكيد سيأتي المصريون لدعمي، لكن هدفنا هو الاستعداد بشكل جيد لأنه حتى لو كانوا يدعمونك وأنت لا تقدم مستويات طيبة على أرض الملعب فلن يكون له أي معنى".

وأتم جناح برشلونة السابق "سيكون من الجيد الاستمتاع بدعم المشجعين المصريين".

ويتواجد المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع الجزائر والسنغال وكينيا.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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