إيهاب جلال يقرر تأجيل معسكر المصري لمدة اسبوع

قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تأجيل معسكر إعداد الموسم الجديد لمدة أسبوع.

وكان من المقرر انطلاق المعسكر يوم 18 يونيو لينطلق بعد أسبوع في يوم 25 ببورسعيد.

ويتجه معسكر المصري من بورسعيد إلى الاسكندرية والإسماعيلية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وضمن فريق المصري التواجد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد حصد المركز الرابع في بطولة الدوري.

وانتهت إدارة النادي المصري من صرف مستحقات اللاعبين المتعلقة بشهر مايو.

وأنهى المصري جميع مبارياته في الدوري وضمن الحصول على المركز الرابع حتى في حالة فوز المقاولون العرب على الأهلي بعد أمم إفريقيا.