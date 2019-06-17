مهاجم تونس السابق: منتخب مصر هو المرشح الوحيد للتتويج بأمم إفريقيا

يعتقد عبد الحميد الهرقال مهاجم تونس السابق أن منتخب مصر هو المنتخب الوحيد المرشح لنيل لقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا على أرض مصر يوم الجمعة بلقاء الفراعنة ضد زيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وقال الهرقال في تصريحات لجريدة الصباح التونسية يوم الإثنين: "المنتخب الأوفر حظا للتتويج باللقب الإفريقي هو المنتخب المصري باعتباره صاحب الأرض والجمهور".

وأضاف "ذلك رغم وجود منتخبات قوية يمكنها الوصول للمربع الذهبي مثل السنغال والكاميرون وتونس ونيجيريا والمغرب".

منتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، مقابل 5 للكاميرون و4 ألقاب لغانا.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم أيضا زيمبابوي الكونغو الديموقراطية وأوغندا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.



















































































































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