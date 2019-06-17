تنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل وتقام على ستة ملاعب بينهم ثلاثة في القاهرة.

إذ يستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

أما استاد الدفاع الجوي فيستضيف مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا.

وأخيرا يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وقام FilGoal.com بعمل فيديو توضيحي للراغبين في مشاهدة المباريات من الملعب لكيفية الوصول إلى ملعب المباراة التي تود حضورها.