لاعبو الإسماعيلي يخضعون لقياسات بدنية في بداية فترة الإعداد.. وعواد ينضم للتدريبات

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة المدير الفني محمود جابر خضوع لاعبي الدراويش لقياسات بدنية شاملة خلال فترة الإعداد التي بدأها الفريق يوم السبت.

محمد عواد النادي : الوحدة الإسماعيلي

وتهدف القياسات البدنية للوقوف على احتياجات كل لاعب البدنية والعمل على توفير ما يحتاجه.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في آخر مبارياته في موسم 2018-2019 ويستعد للموسم الجديد 2019-2020. ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري.

وانضم لتدريبات الدراويش محمد عواد الحارس الدولي المصري بعد انتهاء إعارته لنادي الوحدة السعودي.

وبدأ الإسماعيلي سوق الانتقالات الصيفية بضم كريم علاء ظهير مصر للمقاصة وهو من مواليد 1999، وعمرو البغدادي حارس المصري البورسعيدي ومنتخب الشباب وهو من مواليد 2000، بجانب أحمد رجب صانع ألعاب سموحة وهو من مواليد 1999.

وترغب إدارة الدراويش حسم ملف المدرب المعلق حتى الآن، إذ أنها قررت أن تقيم تجربة محمود جابر وجهازه الفني قبل اتخاذ القرار النهائي.

محمود جابر المدير الفني الحالي لـ الإسماعيلي تولى المهمة بشكل مؤقت لحين نهاية الموسم، وذلك بعد رحيل سيدومير يانيفسكي.

ما الذي حدث مع سيدومير يانيفسكي؟

مدرب الدراويش كان قد رفض قرار إدارة النادي في وقت سابق بإيقافه وتحويله للتحقيق بسبب تصريحاته التي وجدت الإدارة أنها مسيئة للمجلس.

وترك سيدومير تدريبات الإسماعيلي غاضبا عقب الخسارة من حرس الحدود بنتيجة 1-0 في الدوري في وقت سابق بسبب شعوره بالتجاهل من قبل الجهاز المعاون الجديد له.

ورفض مدرب الدراويش أي حلول للتراضي مع النادي، بل وصمم على تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بحقوقه كاملة.

هل يمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي المثالي بعد نهاية الموسم؟

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