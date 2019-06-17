"لا أريد خداع الجماهير".. توتي ينهي رحلة 30 عاما ويرحل عن روما
الإثنين، 17 يونيو 2019 - 15:15
كتب : FilGoal
أعلن فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما رحيله بشكل رسمي عن النادي والاستقالة عن منصبه كمدير رياضي.
فرانشيسكو توتي
النادي : روما
وكان فرانشيسكو توتي قد تولى منصب المدير الرياضي في روما بعد قرار اعتزاله.
وجاء قرار توتي بالرحيل عن النادي بعد ارتباط 30 عاما منذ انضمامه لنادي العاصمة الإيطالية بسبب اعتراضه على مالك النادي الأمريكي.
وقال توتي في مؤتمره الوداعي: "أنا شخص شفاف ولا يمكنني البقاء هنا أكثر من ذلك، لا أريد خداع الجماهير".
وأضاف عن رحيله "لم يكن ذلك خطأي فلم تتاح لي الفرصة للتعبير عن نفسي والقيام بدوري في منصبي الجديد".
وأوضح "مشاركتي في الجزء الفني في العام الأول ربما يكون طبيعيا، ولكن هل يمكن أن يحدث ذلك في العام الثاني؟".
وشدد توتي "الأمريكان حاولوا إبعادي عن روما خلال 8 سنوات ولم تكن هناك علاقة بيننا، لقد وضعوني خارج كل شئ".
وعن رحيله من روما نهائيا قال توتي: "من المستحيل أن تراني خارج روما لأنه جزء مني، عندما يحتاجني مالك نادي جديد ويثق بي سأكون مستعدا بالتأكيد".
وبالحديث عن الصعوبات التي واجهته وقت توليه منصب المدير الرياضي أوضح توتي "أبقوني دائما خارج كل شئ فني".
وكشف "اتصلت بأنطونيو كونتي قبل إنتر لإقناعه لأنه في رأيي الوحيد القادر على تغيير وضع روما، وكونتي وافق بالفعل لكنهم اختاروا فونيسكا".
وتعجب توتي "كيف لي العمل مع من يخرب طريقة عملي بذلك الشكل".
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