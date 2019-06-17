قائد زيمبابوي: لن نرتكب خطأ التركيز على صلاح فقط "سيدمرنا لاعب آخر"

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 14:57

كتب : FilGoal

تدريب منتخب مصر - 12 يونيو 2019

شدد نولدج موسونا قائد منتخب زيمبابوي على أن فريقه لن يركز على إيقاف محمد صلاح فقط من منتخب مصر في لقاء الفريقين بكأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا على أرض مصر بلقاء الفراعنة ضد زيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وقال موسونا في تصريحات لجريدة هيرالد "لا ينبغي أن نرغب فقط في إيقاف محمد صلاح فقط، بل كل لاعبي المنتخب المصري".

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وأضاف "لو ارتكبنا خطأ التركيز على إيقاف صلاح فقط فسوف يدمرنا لاعب آخر لا نعرفه".

وواصل "علينا فقط أن نتأكد من أننا أقوياء في كل موقف وأننا مستعدون للقتال في كل التحام وأن نغتنم الفرص التي نخلقها".

وأتم "لم نأت لمصر من أجل التحدث فقط، نحن هنا للعب كرة القدم، لقد جئنا هنا للقتال وستكون مباراة صعبة".

ويلعب الفريقان في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا. (

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وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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