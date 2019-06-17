ناصر الخليفي: مبابي في سان جيرمان الموسم المقبل بنسبة 200%

أغلق ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الباب أمام رحيل نجم الفريق كيليان مبابي قبل بداية الموسم المقبل.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال الخليفي لصحيفة "فرانس فوتبول": "مبابي سيلعب في سان جيرمان الموسم المقبل".

واستدرك "أضمن هذا بنسبة 200%".

وصرح الخليفي في نفس الحوار أن الباب مفتوح أمام اللاعبين الراغبين في الرحيل عن سان جيرمان. ( اقرأ تصريحاته )

كان مبابي أشعل التكهنات بشأن مستقبله خلال الفترة الماضية، ونشر صورة أمس غامضة أمس الأحد عبر حسابه على "إنستجرام" كتب فيها "قريبا" دون أي توضيح لما يقصده.

وزعم موقع "إي بي سي" الإسباني في وقت سابق إن مبابي قد سئم الوضع في باريس سان جيرمان وهيمنة نيمار على غرفة الملابس ما دفعه ليعلن عن نيته الرحيل علانية.

ويرى مبابي صاحب الـ20 عاما أنه الأحق بقيادة باريس سان جيرمان خاصة وأنه كان متواجدا في فترة حيوية من الموسم خلال آخر عامين عكس نيمار الذي أصيب خلالهما وغاب عن المراحل الحاسمة.

مبابي شارك خلال الموسم المنصرم في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 39 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانفجر مبابي في كأس العالم 2018 وسجل 4 أهداف ليقود منتخب الديوك للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وجاء الفرنسي الشاب رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان.

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