مدرب المغرب: استبعاد حمد الله؟ نملك بوطيب والنصيري وبوفال

رفض باتريس بوميل مساعد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب التعليق على استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله قبل أيام من انطلاق بطولة أمم إفريقيا الجمعة المقبل في مصر.

وقال بوميل للصحفيين أن المنتخب المغربي يضم عدة مهاجمين متميزين كخالد بوطيب ويوسف النصيري وسفيان بوفال.

وخسر منتخب المغرب من نظيره الزامبي بنتيجة 2-3 في لقاء ودي يوم الأحد.

وعن المباراة قال مساعد رينار إن المهم هو أن يكون الأسود على أتم الاستعداد لأمم إفريقيا، دون الوقوف عند الهزيمة أمام المنتخب الزامبي.

وكان هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب قد ضم عبد الكريم باعدي لاعب فريق حسنية أغادير للقائمة النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2019 بدلا من عبد الرزاق حمد الله.

تقارير مغربية عديدة ذكرت صباح الخميس الماضي أن حمد الله غادر معسكر المنتخب بسبب غضبه من الطريقة التي يتعامل بها من قبل اللاعبين القدامي في المنتخب.

لكن موقع الاتحاد المغربي لكرة القدم أوضح عصر الخميس أن انضمام باعدي للقائمة جاء لتعويض غياب حمد الله المصاب على مستوى الظهر والفخذ، والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب الوطني أنه لن يستطيع استكمال المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في هذه البطولة.

وحسب طبيب المنتخب عبد الرزاق هيفتي، فأن حمد الله كان سيخضع لفحوصات دقيقة يوم الجمعة 14 يونيو 2019.

لكن حمد الله نشر مقطع فيديو وهو يتدرب بقوة ليؤكد أنه لم يتعرض للإصابة.

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