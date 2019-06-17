رئيس برشلونة ينفي الاتفاق مع جريزمان

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 13:21

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

نفى جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة تكهنات إنهاء الاتفاق مع أنطوان جريزمان نجم فريق أتليتكو مدريد.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

برشلونة

وكان ميجيل أنجيل مارين الرئيس التنفيذي لأتليتكو مدريد قد صرح الأسبوع الماضي بأن برشلونة أنهى اتفاقه مع جريزمان وتم التوقيع بين الطرفين في مارس الماضي.

ونشر بارتوميو بيانا عبر موقع Rac1 وكان فيه "التعاقد مع جريزمان؟ لا يوجد شئ من ذلك".

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وأضاف "قلنا ذلك دائما، لم نتحدث مع جريزمان ولا يوجد شئ حتى الأن، سنرى كيف سيتطور سوق الانتقالات في الأيام المقبلة".

وتابع بارتوميو "نحن نقوم بإدارة بطيئة وآمنة لسوق الانتقالات بالتنسيق مع بيب سيجورا ممثل الإدارة الرياضية وإرنستو فالفيردي مدرب الفريق".

وواصل بارتوميو "سيكون هناك بعض الراحلين عن الفريق بجانب تصعيد بعض اللاعبين الشباب".

وأتم بارتوميو بالإجابة عن مقارنة سوق انتقالات ريال مدريد قائلا: "لدينا كل من يونيو ويوليو وأغسطس".

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